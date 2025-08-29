午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９４、値下がり銘柄数は９４１、変わらずは８０銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは非鉄金属、卸売、海運、ガラス・土石。値下がりで目立つのは電気・ガス、小売、保険など。 出所：MINKABU PRESS