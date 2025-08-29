俳優の伊吹吾郎（79）が、29日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】79歳には見えない！変わらない体格でカッコいい伊吹吾郎ドラマ『水戸黄門』では、格さん役を17年務めた伊吹。79歳の現在、一人暮らしをしているという伊吹は、時代劇の撮影で長く京都に“単身赴任”をしていたため家事は得意だといい、洗濯は3回に分けて行い、アイロンがけが要らないよう、ぴしっと伸ばして干すのだと語