アメリカのトランプ大統領は、4年に1回、大統領選挙の年に開いてきた共和党の全国大会を来年の中間選挙の前に開きたい考えを示しました。トランプ大統領は28日、「中間選挙の直前に全国大会を開くことを共和党に提案しようと考えている。過去に例のないことだ。続報をお楽しみに！」とSNSに投稿しました。共和党も民主党も全国大会を4年に1回開いていて、大統領候補を正式に指名するほか、党の綱領を採択してきました。トランプ氏