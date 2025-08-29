来月9月に冷凍食品やアイスなど値上げされる食品は1400品目を超え、値上げの秋となりそうです。帝国データバンクによりますと、9月に値上げされる食品は1422品目で、4か月連続で1000品目を超える値上げが続いています。去年9月からは8品目増え、前年を上回るのは9か月連続と、2022年の統計開始以来最長です。分野別では▼ソースやマヨネーズ、ドレッシングなど「調味料」が427品目と最多。ついで▼冷凍食品や練り物などの「加工食