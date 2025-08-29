本塁打キング争うシュワーバーが1試合3発米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地フィラデルフィアで行われたブレーブス戦で1試合3本塁打の離れ業。46号、47号、48号と連ね、この日は試合がないドジャースの大谷翔平投手を本塁打キング争いで一気に突き放した。あまりの爆発力に日本のファンからは「何かが降臨した気がする」「大谷も明日打ちそう」との声が上がっている。「2番・DH