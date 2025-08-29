JR大阪駅直結の商業施設「ルクア大阪」（大阪市北区梅田）を運営するJR西日本SC開発は、2026年4月に新館となる「ルクアサウス」を開業する。大阪駅南側のサウスゲートビルディングで核店舗の大丸大阪店が売り場面積を約4割減らすのに伴い、大丸が退去する10〜15階に入る。これにより、ルクア大阪はノースゲートビルディングの「ルクア」、「ルクアイーレ」と合わせて3館体制となる。【こちらも】大阪・千日前で大規模再開発が始