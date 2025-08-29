中学時代は科学クラブの活動に熱中したサイエンスプロデューサーのでんじろうさん。だが、高校に入ると、あまり学校には居着かなくなる。（読売中高生新聞編集室大前勇）受験対策の勉強「つまらない」「高校は千葉県立市原高校に行きました。もともと僕は勉強が得意じゃなくて、進学はあまり頭にありませんでした。少し上の世代だと、中卒で働くのも普通だったし。でも、高度経済成長で社会が大きく変わるなかで、僕らの頃に