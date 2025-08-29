バルセロナの若きスペイン代表は去就が注目されている。『El Chiringuito TV』によると、バルセロナに所属する22歳のスペイン代表フェルミン・ロペスの獲得レースにニューカッスル・ユナイテッドも参戦したという。バルセロナの下部組織出身であるF・ロペスは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、デビューシーズンからラ・リーガ14試合に先発出場して8ゴールと大活躍。その後も主力として活躍しており、昨季も公式戦46