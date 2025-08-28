とちぎテレビ ＪＡ全農とちぎは、コメを出荷した生産者に一時的に前払いする２０２５年の「概算金」についてコシヒカリでは６０キロあたり２万８，０００円と過去最高額にすることを決めました。 コメの概算金は、ＪＡグループがコメを生産者から集荷するときに一時的に前払いするお金で、店で売られる新米の価格に影響します。 ＪＡ全農とちぎによりますと、栃木県内各地の農協に伝えた概算金は、県の主力品種であ