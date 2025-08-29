【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 AMOS JP-DG 点数表示 点棒レス 折りたたみ Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にAMOS(アモス)の家庭用全自動麻雀卓が追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。 今回のセールでは、「AMOS JP2」や「AMOS JP-EX COLOR」、「AMOS JP-DG」のそれぞれ折りたたみ/座卓兼用タ