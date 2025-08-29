女優の浜辺美波が29日、自身のインスタグラムを更新。25回目の誕生日を報告するとともに、近影を披露した。「今年も元気に焼肉の日を迎えることができました」と書き出すと、チェックのブラウス姿でWピースサインをするショットなどをアップ。「愛犬、ぽぷは5歳、こぺは4歳ですぽぷこぺと仲良くお誕生日をお祝いしました」と回顧し、「写真はマネージャーさんと親友たちが撮ってくれたものです」と明かした。また「いつ