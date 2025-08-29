女優の小沢真珠（48）が29日、自身のインスタグラムを更新。長女の11歳の誕生日を祝福した。小沢は「昨日は上の娘の11歳のお誕生日でした」とつづり、「11」のバルーンを持った長女の姿を公開。ハートやキャンディー型のバルーンで飾り付けた部屋を披露した。また「今年も手料理でお祝いしました」とパスタやチキンなどの豪華な手料理の写真もアップ。「長女」「誕生日」「11歳」「お誕生日会」「バースデーパーティー」「お