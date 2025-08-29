ニューストップ > 国内ニュース > 徳島・板野町で山火事が発生 発生3日目も鎮火せず、炎と白煙が 徳島県 火事・火災 時事ニュース MBSニュース 徳島・板野町で山火事が発生 発生3日目も鎮火せず、炎と白煙が 2025年8月29日 9時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 徳島・板野IC近くの山の中腹で、山火事が発生している 27日に付近の住民から「山の中腹で煙を確認した」といった通報があった 29日午前も、山林からは炎と白煙が上がっているという 記事を読む おすすめ記事 趣里がBE:FIRST RYOKIとの結婚を正式発表 第１子妊娠中 自身のインスタグラムで 2025年8月29日 9時2分 【スクープ】″No.1モテ芸人″『見取り図』リリー 13歳下美人アナと手繋ぎデート&同棲生活中！ 2025年8月29日 7時0分 【独自】趣里 ついに三山凌輝と“入籍発表”へ “ぽっこりお腹”で区役所訪問からわずか1週間 水谷豊夫妻も“苦渋の決断” 2025年8月28日 23時9分 【フジ】ネット騒然「中居くん１人でえぐい」中居氏問題の損害額公表「４５３億３５０３万６７０７円」に衝撃走る 港元社長らに５０億円訴訟「残りどう回収？」「５０億払えるの？」 2025年8月28日 18時16分 《1カ月ブログ更新ナシの異変》松居一代 元夫・船越英一郎が再婚＆第1子誕生の1カ月前に訴えていた「体調不安」 2025年8月28日 15時15分