俳優の趣里と三山凌輝が２９日、結婚を発表した。趣里は第一子を妊娠中。趣里は朝ドラ「ブギウギ」でヒロインを務めたが、最近は朝ドラヒロインの結婚や妊娠報告が続いている。先日は、二階堂ふみが、カズレーザーとの結婚を発表。二階堂は２０年前期「エール」で、作曲家の妻・音を好演した。今年１月には、２４年前期の「虎に翼」でヒロイン・寅子を演じた伊藤沙莉が劇作家の蓬莱竜太氏との結婚を発表した。昨年１１月には