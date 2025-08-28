日本郵便九州支社は阿蘇市の郵便局員が、7月に酒気を帯びて車で通勤していたと発表しました。 酒気を帯びて運転していたのは、阿蘇市にある一の宮郵便局の社員です。 日本郵便九州支社によりますと、この社員は7月、乗用車を運転して郵便局に出勤した後、業務前の検査で、呼気から法定の基準値を超えるアルコール分が検出されたということです。 社員は前日に飲酒していて、検出結果は警察にも報告したということです。