女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、発表した。趣里の第1子妊娠も公表。直筆で連名の署名を添えた報告文を、それぞれのインスタグラムで同時に投稿した。以下、発表全文。皆様いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました。何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様に