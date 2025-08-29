バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts 孫悟空＆孫悟飯-幼年期-＆筋斗雲」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年8月29日16時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「S.H.Figuarts 孫悟空＆孫悟飯-幼年期-＆筋斗雲」(11,000円)『ドラゴンボールZ』より、「孫悟空＆孫悟飯＆筋斗雲」がS.H.Figuartsに登場。サイヤ人編