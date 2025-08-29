スーパーの店頭に並ぶ菓子類＝東京都練馬区のアキダイ関町本店帝国データバンクは29日、2025年に値上げが見込まれる食品の品目数が累計2万34品目となり、23年以来2年ぶりに2万品目を超えたと発表した。調味料や飲料の値上げが目立つ。原材料価格の高騰や物流費の上昇が生産コストを押し上げた。9月は1422品目と9カ月連続の前年超え。値上げ圧力は今後「常態化」（帝国データ）する可能性があり、重い家計負担となりそうだ。25