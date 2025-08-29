マーク・テシェイラ氏＝2019年4月、米テキサス州（AP＝共同）【ワシントン共同】米大リーグの元スター選手、マーク・テシェイラ氏（45）は28日、X（旧ツイッター）で、来年の連邦下院議員選に共和党候補として出馬すると表明した。現役時代、ニューヨーク・ヤンキースで松井秀喜氏の元チームメートとして活躍し、2009年にワールドシリーズを制覇した。テシェイラ氏は南部テキサス州第21選挙区に出馬。声明で「勝利のためにはチ