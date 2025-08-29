千葉市で29日朝、乗用車が歩道に突っ込み変圧器が壊れる事故があり、一時およそ4000世帯が停電しました。午前5時半ごろ千葉市中央区の路上で、「車が住宅に衝突した」と乗用車の運転手から110番通報がありました。警察によりますと、乗用車が歩道に突っ込み変圧器を倒したうえ、住宅に衝突しました。事故当時、周辺に歩行者はおらずケガ人はいませんでした。変圧器が壊れたことにより、千葉市中央区では一時およそ4000世帯が停電し