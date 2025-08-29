2025年8月20日、ILMのAIマスカラから待望のブルー新色2色が登場♡「ディープブルー」と「ブルーロワイヤル」は、透明感と輝きをプラスして瞳をクリアに魅せる効果も。ペプチドやビタミン配合でまつ毛ケアも叶えます。従来人気カラー「グロッシィブラック」「ショコラブラウン」もパッケージを刷新。ウォータープルーフなのにお湯で簡単オフできる万能マスカラです♪