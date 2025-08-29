プレックスは、『ドラゴンボールZ』より「ドラゴンボールZ ギガンティックシリーズ 超サイヤ人 孫悟空 -伝説の超サイヤ人-」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。2025年11月発送予定「ドラゴンボールZ ギガンティックシリーズ 超サイヤ人 孫悟空 -伝説の超サイヤ人-」(19,800円)『ドラゴンボールZ』より、「超サイヤ人 孫悟空 -