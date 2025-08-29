『24時間テレビ』の恒例となっているマラソン企画。8月30日〜31日にかけて放送される『24時間テレビ48』（日本テレビ系）のチャリティランナーは、男性アイドルグループ「SUPER EIGHT」の横山裕さんが務めます。All Aboutニュース編集部は8月19〜20日の期間、全国10〜70代の300人を対象に『24時間テレビ』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、2000年以降の『24時間テレビ』で印象に残っている「チャリティラ