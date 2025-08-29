北関東でおなじみの「ばんどう太郎」。企業理念は「親孝行」と硬派だ（筆者撮影）【画像アリ】変わらないおいしさ！ばんどう太郎の名物「みそ煮込みうどん」はこんな感じ。出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気チェーンを紹介する。連載14回目は、栃木県出身の外食ライターの大関まなみが、北関東で展開する和食ファミレスチェーン