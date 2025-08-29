女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、発表した。趣里の第1子妊娠も公表した。それぞれのインスタグラムで、直筆で連名の署名を添えた報告文を投稿した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と報告しており、俳優水谷豊（73）と伊藤蘭（70）にとって初孫が誕生する。趣里は水谷と伊藤夫妻の長女で、1人娘。三山は一部で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラ