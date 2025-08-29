まだしばらくは暑い日が続きそうですが、9月になると秋の味覚が主役のスイーツが気になりますよね。「クリスピー・クリーム・ドーナツ」には、“いも、栗、かぼちゃ”が主役の新作ドーナツ3種がお目見え。9月10日（水）から秋限定で、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で楽しめますよ。クリスピー・クリーム・ドーナツに味覚の秋が到来季節限定や店舗限定ドーナツも楽しみな「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。実りの秋に向