新都ホールディングスが急動意、カイ気配スタートで大きく株価水準を切り上げている。株価は低位で流動性に富むことから短期筋の物色ターゲットとなりやすい。金属やプラスチックなどの再資源化のほか不動産開発など多角的に事業展開を図っており、２６年１月期は営業利益が前期比６．９倍となる２億９０００万円を見込む。２８日取引終了後、大阪地域で複数のデータセンター設計・施工実績を有す