ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎが続伸している。午前９時過ぎに、ＡＩ外観検査システム「Ｐｈｏｅｎｉｘ」の大型受注を獲得したと発表しており、好材料視されている。サントリープロダクツ（東京都港区）から国内７工場の複数ラインを対象に受注したもので、受注金額は約２億５０００万円。なお、２６年２月期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS