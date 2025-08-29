ソフトバンクグループが売り買い交錯も目先筋の利益確定売りをこなし底堅い。前日はプライム市場で断トツの売買代金をこなし、日経平均株価押し上げの立役者となったが、きょうも上値指向が継続している。前日の米国株市場ではＮＹダウとＳ＆Ｐ５００指数が最高値を更新したほか、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も３日続伸し史上最高値更新を目前に捉えている。米ハイテク株に積極投資しナスダック指数との株