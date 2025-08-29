ダブル・スコープは３日ぶり反発。２８日取引終了後、子会社が韓国の鉄鋼大手ポスコホールディングス傘下のポスコアルゼンチンとの間で、ＢＰＥＤＳｕｂｓｔａｃｋ（イオン交換膜スタックモジュール）の供給に関して長期供給契約を締結したと発表。これが材料視されている。 ２０２５～２７年の３年間の契約で、総額は約３８００万ドル(約５６億円相当)。今期の業績には織り込み済み。今後、工事