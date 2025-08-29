２８日の夜、ブドウを盗んでいた男が警察に見つかり、現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、米沢市万世町の無職の男（６５）です。 警察によりますと男は、２８日の午後１０時半ごろ、米沢市内の男性が所有するブドウ畑で、ブドウ２６房を盗んだ疑いです。盗んだブドウはおよそ３９００円相当だということです。 近くをパトロールしていた警察が男がブドウを取っているのを見つけ、状況を確認した上で現行