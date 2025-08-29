フィギュアスケート女子で１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナさん（３４）が２８日、自身のインスタグラムを更新。久々に氷上に立つ姿を公開した。韓国メディアによると、この日は子供たちに、ジャンプやスピンなどの基本技を指導したという。コメント欄などでは「永遠の女神」、「氷の上に立つ姿だけでドキドキする」、「かわいい」、「顔ちっちゃ」、「氷上のあなたはやはり際立つ」との声が寄せられていた。