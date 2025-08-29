◆米大リーグフィリーズ―ブレーブス（２８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２８日（日本時間２９日）、本拠のブレーブス戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場。自身４度目の１試合３本塁打をマークした。初回の第１打席で７試合ぶりの４６号本塁打を放ち、並んでいたドジャース・大谷翔平を突き放すと、４７号、４８号も連発した。右足首捻挫と肋骨疲