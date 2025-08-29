【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が9月17日にリリースする15thシングル「お願いバッハ！」のMVが公開された。 ■「NEW CLASSIC」をテーマに、音楽の上でひとつになる19人を描くMV 今作は二期生・金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務め、二期生～四期生までの全19名が参加している。 「NEW CLASSIC」というテーマのもと、音楽の上でひとつになる19人を描いており、強い意志を持っ