俳優の黒沢年雄（81）が28日までにブログを更新。教育について持論をつづった。黒沢は21日の投稿で「インチキアルバイトで一回三万円!…頭が回らない人だ」と、いわゆる闇バイトなどをする人に対し苦言を呈した。そして「その気になれば…世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある…月に50万位は簡単だ!例を挙げたら切りが無い…目の前に山ほど落ちているからだ…」などと記し、物議を醸していた。さらに25日の