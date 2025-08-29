女優の石田ひかり（53）が28日までにインスタグラムを更新。27日のDeNA−阪神戦で始球式を務めたことを報告した。石田は「生まれて初めての始球式ベイスターズ、タイガースの皆さん、試合前にありがとうございました近本さん貴重な一振りをありがとうございました」と感謝を伝え、始球式の様子を動画で投稿した。石田は背番号「14」のユニホームを着用し、しっかりと足を上げた美しい投球フォームを披露している。石田は「実