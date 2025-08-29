女優のん（32）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。赤髪姿のオフショットを披露した。のんは「ニットのドレス」と記し、赤髪ボブに白のニットドレスを合わせ、ギターを肩からかけたオフショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「めっちゃ髪色映えていい！！」「赤毛のノン」「攻めるね」「フィフスエレメント感！」「アイナかと」「ボウイみたい」「完全にジョヴォヴィッチ」といったコメントが寄せられていた。