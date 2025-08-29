元モーニング娘。の保田圭（44）が28日までに自身のブログを更新。お笑い芸人木村祐一（62）とのツーショット写真を公開した。安田は「昨日の生放送『ふんわり』聞いてくださった皆様ありがとうございました」とのNHKラジオ「ふんわり」に出演したことを報告した。続けて「キム兄さんと千葉アナが温かく迎えてくださってリラックスしてモーニング娘。時代のお話を懐かしみながら楽しくお話させて頂きました」と木村とのショット