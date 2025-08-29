女優でタレントの吉川ひなの（45）が28日にインスタグラムを更新。愛娘が保育園を辞めたことを打ち明けた。吉川は「ベビ子（愛娘）はベビ子なりにいっぱい色々考えてる海がいつでも居場所になってくれるし味方でいてくれるんだよね」とコメントし、愛娘と思われる少女の写真を投稿した。続けて「ベビ子さん、保育園をやめました色んな正解があるもんね」と打ち明けた。吉川は24日の更新で「うちの登園拒否児、まだ4歳だからお