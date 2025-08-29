お笑いコンビ、かが屋の加賀翔（32）が28日までにインスタグラムを更新。23日、国立代々木競技場第一体育館で行われた「ラヴィットロック2025」の写真を投稿。TBSの田村真子アナウンサー（29）のアイドル姿を収め、話題となっている。加賀は「#ラヴィットロック2025大集合写真!今日のスタジオにも出させてもらってお写真一部ご紹介させてもらいましたありがとうございます!」とコメントし、当日の写真を披露。出演者らの集合写真