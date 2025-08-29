お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）矢作兼（53）が28日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）とフリーアナウンサー今川菜緒（28）の真剣交際に言及した。写真週刊誌「フライデー」の公式X（旧ツイッター）や公式サイトなどが28日、2人の熱愛を報じた。矢作は「リリーね」と切り出し「13歳年下フリーアナと結婚宣言って」と記事の見出し