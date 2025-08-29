子育ての悩みは、どう解消すればいいのか。元小学校教師で、特定非営利活動法人この子キャリア応援団団長の上村公亮氏は「私は子育ての『おや？』を記録・分析する日記を書くことを勧めている。書き方にはちょっとしたコツが必要だ」という――。※本稿は、上村公亮著、鎌田和宏監修『不登校児ゼロ教師が伝える親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／po