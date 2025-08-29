三井不動産レジデンシャルはこのほど、「WANGAN ACTIONプロジェクト」の一環として子ども向け企画「tricot.の夏休みパン教室」を8月17日に開催した事を発表した。「tricot.の夏休みパン教室」同社では、東京湾岸エリアの活性化を目的に「WANGAN ACTIONプロジェクト」を推進し、食やスポーツ、アート、教育、音楽などの分野において、住民が楽しみを体験・共有できる活動を支援している。今回実施した企画は、「食」を通じた新たな