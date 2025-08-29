米大リーグ機構（MLB）は26日（日本時間27日）、来季の日程を発表した。【もっと読む】大谷翔平がテレビから消える？ Netflixの「WBC放送権独占」は序章に過ぎず他球団に先駆けてジャイアンツ-ヤンキース戦（サンフランシスコ）が3月25日に初戦を迎え、海外公式戦を除けば史上最速での開幕となる。これは6月11日に開幕するサッカーW杯（アメリカ、カナダ、メキシコ共催）に配慮したもの。ブルージェイズのトロント（カナダ）