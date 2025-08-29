千葉県君津市の製鉄所経済産業省が29日発表した7月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は、前月と比べて1.6％低い101.6だった。低下は2カ月ぶり。基調判断は「一進一退」で据え置いた。業種別では全15業種のうち、自動車や生産用機械など9業種が低下。電気・情報通信機械や化学など6業種は上昇した。先行きは、8月が2.8％上昇、9月が0.3％低下と見込んだ。