1987年の結婚以来、38年にわたって公私ともに支えてきた妻で元女優の志穂美悦子（69）との別居報道があったのが、歌手の長渕剛（68）。志穂美との別居のほか、40歳年下の女性との関係、就任していた長渕の個人事務所「オフィスレン」や権利管理など関連会社の取締役を志穂美が昨年4月に退任していたことなどが、「週刊文春」と「女性セブン」に報じられている。【もっと読む】長渕剛に妻・志穂美悦子が三くだり半か…金銭問題に