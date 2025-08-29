29日未明、福岡県柳川市で酒気帯び運転の疑いで、自営業の男が逮捕されました。警察によりますと、29日午前4時半すぎ、柳川市三橋町棚町の国道443号でパトロール中のパトカーが、ふらつきながら走る軽乗用車を発見し、停車を求めました。車内から酒の臭いがしたため、警察が運転していた男の呼気を調べたところ、基準値の3倍近いアルコールが検出されたため、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕