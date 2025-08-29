◆15年以上かけて判明した意識空間と引き寄せの法則の真実YouTubeチャンネル「コヤッキースタジオ」にてコヤッキーさんとオカルトインフルエンサーの角由紀子さんが引き寄せの法則や意識空間の存在について語り合った。角さんが初の著書『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』（扶桑社）を上梓したタイミングでの対談だ。 ※本記事は、チャンネル登録者数 148万人のYouTubeチャンネル「コヤッキースタジ