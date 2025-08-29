日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（29）が28日までにインスタグラムを更新。中学時代からの友人でモデルの谷まりあ（30）との2ショットを公開した。今月30日に30歳の誕生日を迎える岩田アナは「誕生日会」と説明し、一足先に30歳を迎えた谷とともに、花束を手に「お誕生日おめでとう」と書かれたバースデープレートを前にした写真を投稿した。さらに「今年もたくさんご飯を食べたあと(お互い食へのパッション強め)、大人になる