共立メンテナンスは、「天然温泉 肥後の湯 御宿 野乃熊本」を8月20日に開業した。建物は地上11階建て。客室はダブル、ツイン、フォース、ユニバーサルルームの4タイプ、191室を設ける。館内には天然温泉大浴場2か所、露天風呂、高温ドライサウナ、水風呂、湯上がり処、マンガコーナー、ランドリーコーナー、レストラン、喫煙所を備える。食事はご当地料理「あか牛入りメンチ」や旬の食材を盛り込んだ小鉢横丁など約50種類の和洋バ